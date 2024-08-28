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Бійці 3 ОШБр показали кадри полювання на техніку на Харківщині

Бійці 3 ОШБр показали кадри полювання на техніку на Харківщині

На Харківщині бійці 3-ї окремої штурмової бригади вдарили по російській техніці: українські дрони влучили по ворожих БТР, ББМ та іншій військовій техніці.

Про це повідомили в 3 ОШБр.

«Кадри успішних вильотів дронами Третьої штурмової на Харківщині. І окрім броньованих машин, наші FPV взяли на таран ще декілька начинених «Уралів», «буханок» та інших вантажівок росіян», – йдеться в повідомленні.

Як зазначили військові, це вищий пілотаж – влучання в бойову техніку ворога під час руху.  

Агентство Телевидения Новости

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