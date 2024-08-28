Сегодня 20:05
Просмотров: 42
Кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Куп’янську зросла: триває розбір завалів
28 серпня о 15:45 росіяни вдарили по місту Куп’янськ, попередньо, ФАБ-500. Пошкоджені багатоповерхівка, готель та інші будівлі.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
За даними Харківської обласної прокуратури, кількість постраждалих зросла до 14, серед них троє працівників поліції.
В одному з будинків зайнялася пожежа. Троє поліцейських дістали поранення під час виконання службових обов’язків.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.