17 людей постраждали на Харківщині внаслідок обстрілів за добу
Протягом доби окупанти обстрілювали населені пункти Куп’янського, Ізюмського, Богодухівського та Харківського районів. Ударів по Харків протягом доби не зафіксовано.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
О 00:10 російські військові з РСЗВ «Град» обстріляли село Одноробівка Богодухівського району. Внаслідок ударів пошкоджено два приватні будинки та господарчі споруди, після відновлення знову пошкоджені енергомережі. Постраждалих немає.
Обстріли Харківщини 28 серпня
10:42 с. Новоосинове, Куп’янський район: внаслідок обстрілу горіла трава на площі 1 га.
11:25 с. Соболівка, Куп’янський район: у Куп’янському лісництві внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 5 га.
14:46 Балаклія, Ізюмський район: внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2,5 га та сміття на площі 500 кв. м.
15:35 с. Дорошівка, Куп’янський район: внаслідок ворожого обстрілу горіли приватні будинки, господарчі споруди. Постраждалих немає.
15:56 Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 300 кв. м.
16:10 Куп’янськ. Внаслідок авіаційного удару горів приватний будинок площі 80 кв. м, пошкоджена будівля Куп’янської військової адміністрації, 5 поверхові житлові будинки, готель, будівлю прокуратури та суду, інша цивільна інфраструктура. Постраждали щонайменше 17 людей, серед госпіталізованих – у легкому та середньому станах.
17:07 с. Горяне, Куп’янський район: внаслідок обстрілу горіла складська будівля на площі 300 кв. м та трава на площі 2,5 га.
23:40 Харківський район, Нововодолазька громада: попередньо, застосована ворожа ракета Х-59. Горіла трава на площі 200 кв. м.
23:50 Балаклія, Ізюмський район: внаслідок обстрілу горіла трава та дрова на площі 500 кв. м. Постраждалих немає.
23:50 с. Пришиб, Ізюмський район: внаслідок обстрілу горіла трава на площі 10 га.