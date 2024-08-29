На Харківщині рятувальники загасили пожежу після обстрілу та врятували від вогню будинки

Напередодні близько 17:00 російська авіація скинула керовані авіабомби на Великобурлуцьку громаду Куп’янського району.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

В результаті удару загорілася складська будівля на площі 300 кв. м, а також трава на відкритій території на площі 2,5 га.

Пожежу ліквідовано. Рятувальники запобігли поширенню полум’я на житлові та інші будівлі. Без постраждалих.

Агентство Телевидения Новости