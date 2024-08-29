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Встановлюються причини пожежі із загиблим у Харкові

Встановлюються причини пожежі із загиблим у Харкові

28 серпня о 21:30 сталася пожежа в квартирі на вулиці Гольдбергівська в Основ’янському районі Харкова.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

На момент прибуття рятувальників 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини вогонь охопив площу у 25 кв. м. Горіли домашні речі та меблі в кімнаті. Внаслідок пожежі загинув 53-річний чоловік.

Локалізація вогню відбулась о 22:03, ліквідація – о 23:51. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Агентство Телевидения Новости

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