Встановлюються причини пожежі із загиблим у Харкові

28 серпня о 21:30 сталася пожежа в квартирі на вулиці Гольдбергівська в Основ’янському районі Харкова.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

На момент прибуття рятувальників 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини вогонь охопив площу у 25 кв. м. Горіли домашні речі та меблі в кімнаті. Внаслідок пожежі загинув 53-річний чоловік.

Локалізація вогню відбулась о 22:03, ліквідація – о 23:51. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Агентство Телевидения Новости