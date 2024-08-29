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Під Харковом вночі палало деревообробне підприємство

Під Харковом вночі палало деревообробне підприємство

29 серпня о 3:17 у селищі Бабаї Харківського району сталася пожежа на території приватного деревообробного підприємства.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Загоряння виникло в одноповерховій будівлі цеху.

На місці працювали шість оперативних відділень ДСНС на автоцистернах. На той момент вогонь охопив площу 600 кв. м.

Рятувальникам вдалося запобігти поширенню вогню на інші будівлі та споруди.

Агентство Телевидения Новости

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