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Вночі над Україною збито дві ракети та 60 «шахедів»

Вночі над Україною збито дві ракети та 60 «шахедів»

У ніч 29 серпня протиповітряна оборона працювала у межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської Сумської та Донецької областей.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

У ніч на 29 серпня армія рф атакувала Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської та Бєлгородської областей. З цього ж напрямку запустила дві ракети, тип яких наразі встановлюється, а також застосувала 74 ударні БпЛА типу Shahed-131/136, які запускала з районів: Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ.

До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 60 ударних БпЛА Shahed-131/136. Ще 14 ударних БпЛА локаційно втрачені (впали) на території України.

Агентство Телевидения Новости

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