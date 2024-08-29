На Харківському напрямку ЗСУ відбили дві атаки окупантів, на Куп’янському – ще п’ять атак тривають

Оперативна інформація станом на 16:00 29.08.2024 щодо російського вторгнення.

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж всієї лінії фронту зросла до 98, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку сьогодні відбулося два бойових зіткнення. Українські війська стали на заваді атаці росіян у районі Вовчанська. Відбиття ще однієї штурмової дії ворога триває у тій же локації.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили дев’ять атак ворога поблизу населених пунктів Синьківка, Колісниківка та Лозова. Ще п’ять атак тривають біля М’ясожарівки, Колісниківки, Степової Новоселівки та Лозової.

На Лиманському напрямку триває атака ворога поблизу Макіївки. З початку доби на цьому напрямку підрозділи Сил оборони вже відбили 12 штурмових дій агресора поблизу Твердохлібового, Чернещини, Дружелюбівки, Невського, Торського та в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку окупанти зазнали невдач при трьох спробах штурму наших позицій поблизу Верхньокам’янського та Виїмки. На даний час два боєзіткнення ще триває, розповідають у Генштабі.

В районі Кліщіївки, Андріївки та Часового Яру на Краматорському напрямку, противник за підтримки авіації намагається просуватись на позиції українських захисників, відбито чотири атаки.

На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової авіації дев’ять разів атакував позиції ЗСУ. На даний час бої тривають поблизу Торецька та Сухої Балки.

Найгарячіше на Покровському напрямку. В районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки – точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 23 спроби штурму українських позицій.

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Агентство Телевидения Новости