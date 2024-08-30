У Харкові горять верхні поверхи житлового будинку: Зеленський показав наслідки удару

Внаслідок обстрілу Харкова 30 серпня загинула дитина та троє дорослих. Зафіксовані влучання в кількох районах міста.

На удари по Харкову відреагував Президент України Володимир Зеленський.

«Цей удар – російської керованої авіабомби. Удар, якого не було б, якби в наших Сил оборони була здатність знищувати російську військову авіацію там, де вона базується. Нам потрібні сильні рішення партнерів, щоб зупинити цей терор», – написав Зеленський.

«У Немишлянському районі окупанти вбили дитину прямо на дитячому майданчику. Дівчинку. Ще мінімум троє людей у цьому районі поранені», – повідомив Терехов.

За словами мера, в Індустріальному районі у палаючий багатоповерхівці загинули ще троє людей.

«У центрі, ніби, обійшлося без жертв, але місце потрапляння КАБу обстежується», – повідомив очільник міста.

За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, один з ударів пошкодив освітню установу.

Відео с місця влучання оприлюднили також начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Агентство Телевидения Новости