У Харкові кількість постраждалих внаслідок масованого удару 30 серпня зросла до 99

Вдень 30 серпня окупанти завдали авіаударів по Харкову, зафіксовано п’ять влучань снарядів ФАБ-500 з УМПК. Загинули шестеро людей, 99 людей постраждали.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

31 серпня за медичною допомогою звернулась 48-річна жінка, яка постраждала внаслідок ворожого авіаудару по Київському району Харкова 30 серпня. Потерпіла дістала вибухову травму, перебуваючи за місцем свого проживання, що знаходиться неподалік епіцентру обстрілу.

Серед шести загиблих – 14-річна дівчина, троє жінок та двоє чоловіків.

Серед постраждалих – 22 дитини, з яких 16 малолітніх (віком від 1 до 14 років) та шестеро неповнолітніх (віком від 15 до 17 років).

Агентство Телевидения Новости