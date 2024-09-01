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У Харкові кількість постраждалих внаслідок масованого удару 30 серпня зросла до 99

У Харкові кількість постраждалих внаслідок масованого удару 30 серпня зросла до 99

Вдень 30 серпня окупанти завдали авіаударів по Харкову, зафіксовано п’ять влучань снарядів ФАБ-500 з УМПК. Загинули шестеро людей, 99 людей постраждали.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

31 серпня за медичною допомогою звернулась 48-річна жінка, яка постраждала внаслідок ворожого авіаудару по Київському району Харкова 30 серпня. Потерпіла дістала вибухову травму, перебуваючи за місцем свого проживання, що знаходиться неподалік епіцентру обстрілу.

Серед шести загиблих – 14-річна дівчина, троє жінок та двоє чоловіків.

Серед постраждалих – 22 дитини, з яких 16 малолітніх (віком від 1 до 14 років) та шестеро неповнолітніх (віком від 15 до 17 років).

Агентство Телевидения Новости

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