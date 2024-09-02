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На Харківщині під час мінометного обстрілу загинув військовий з Мерефи

На Харківщині під час мінометного обстрілу загинув військовий з Мерефи

У Харківській області під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець ЗСУ, житель Мерефи Євген Погорілий.

Про це повідомили у відділі військового обліку Мереф’янської міської ради.

Чоловік став на захист України у квітні 2024 року. Служив стрільцем. Загинув під час виконання військового обов’язку 29 серпня 2024 року в районі села Глибоке Харківської області під час мінометного обстрілу.

Захиснику було 55 років.

Агентство Телевидения Новости

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