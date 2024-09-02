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На Харківщині під час мінометного обстрілу загинув військовий з Мерефи
У Харківській області під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець ЗСУ, житель Мерефи Євген Погорілий.
Про це повідомили у відділі військового обліку Мереф’янської міської ради.
Чоловік став на захист України у квітні 2024 року. Служив стрільцем. Загинув під час виконання військового обов’язку 29 серпня 2024 року в районі села Глибоке Харківської області під час мінометного обстрілу.
Захиснику було 55 років.