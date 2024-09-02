Цієї ночі над Україною було збито 22 ракети та 20 «шахедів»

У ніч на 02 вересня 2024 року російські окупанти завдали ракетного удару по Київщині, Сумщині та Харківщині, застосувавши балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети, також атакували ударними БпЛА типу «Shahed» з південного напрямку.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 58 повітряних цілей – 35 ракет різних типів та 23 ударних БпЛА:

16 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 із Брянської, Воронезької та Курської областей – рф.;14 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської обл. – рф.;4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгороської обл. –рф.;1 ракета невстановленого типу із Бєлгороської обл. –рф.;23 ударні БпЛА «Shahed-131/136» із Приморсько-Ахтарська – рф.

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелектронної боротьби Повітряних Сил, а також розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито:

9 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23;13 крилатих ракет Х-101;20 ударних БпЛА «Shahed-131/136».

Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони України, одна крилата ракета Х-101 та три ударні БпЛА не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені. Інформація уточнюється.

Бойова робота велась у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях, йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости