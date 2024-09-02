Армія рф вдруге за добу вдарила по Куп’янську: загинула жінка

Сьогодні, 2 вересня, окупанти завдали ударів по місту Куп’янськ Харківської області. Одна людина загинула.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок.

Смертельних травм зазнала 78-річна жінка.

Нагадаємо, сьогодні вранці близько 6:15 у Куп’янську внаслідок ворожого обстрілу також було зруйновано будинок та загинула 65-річна жінка.

Напередодні, 1 вересня, близько 9:30 внаслідок обстрілу Куп’янська постраждали чоловік 78 років та 74-річна жінка.

Агентство Телевидения Новости