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Армія рф вдруге за добу вдарила по Куп’янську: загинула жінка

Армія рф вдруге за добу вдарила по Куп’янську: загинула жінка

Сьогодні, 2 вересня, окупанти завдали ударів по місту Куп’янськ Харківської області. Одна людина загинула.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок.

Смертельних травм зазнала 78-річна жінка.

Нагадаємо, сьогодні вранці близько 6:15 у Куп’янську внаслідок ворожого обстрілу також було зруйновано будинок та загинула 65-річна жінка.

Напередодні, 1 вересня, близько 9:30 внаслідок обстрілу Куп’янська постраждали чоловік 78 років та 74-річна жінка.

Агентство Телевидения Новости

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