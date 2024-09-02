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Армія рф вдруге за добу вдарила по Куп’янську: загинула жінка
Сьогодні, 2 вересня, окупанти завдали ударів по місту Куп’янськ Харківської області. Одна людина загинула.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок.
Смертельних травм зазнала 78-річна жінка.
Нагадаємо, сьогодні вранці близько 6:15 у Куп’янську внаслідок ворожого обстрілу також було зруйновано будинок та загинула 65-річна жінка.
Напередодні, 1 вересня, близько 9:30 внаслідок обстрілу Куп’янська постраждали чоловік 78 років та 74-річна жінка.