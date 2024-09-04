На Харківщині виявили чоловіка, який підпалив автомобіль 

2 вересня до поліції надійшло повідомлення про те, що на території домоволодіння в селі Криштопівка Лозівського району горить автомобіль ВАЗ.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Внаслідок займання автомобіля також згоріла господарча споруда на території двору заявника та пошкоджено дах сусіднього будинку.

Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 45-річний чоловік. 1 вересня в селі Криштопівка він побачив колишню співмешканку з іншим чоловіком. Примітив його автомобіль. Після чого поїхав додому.

Вночі чоловік повернувся в село з підготовленою горючою речовиною. Він переліз через паркан на територію двору, де стояв автомобіль, облив та підпалив.

Слідчі СПД №1 Лозівського РВП за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости