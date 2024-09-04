У Харкові вбивцю власної матері відправили за ґрати на дев’ять років

Трагедія сталась 14 березня 2020 року у квартирі по вулиці Танкопія у Харкові. Через сварку на побутовому ґрунті син спочатку побив матір руками та ногами, а потім завдав її ножові поранення у грудну клітину. Від отриманих травм жінка померла на місці.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Сусіди почули крики про допомогу та викликами поліцейських. Коли правоохоронці потрапили до квартири, вона побачили вже мертву жінку, яка лежала на підлозі зі встромленим ножем у грудях.

У цей час син почав кричати «граната», кидати у поліціянтів побутові предмети. Він витягнув ніж з тіла матері та почав погрожувати поліцейським. Завдяки злагодженій та скоординованій роботі правоохоронців фігуранта вдалось обеззброїти та затримати на місці.

У судовому засіданні чоловік свою вину не визнав. Він «пояснив», що мати вдарилась об велотренажер у квартирі, впала та померла. Щодо замоченого рушника у крові у ванній кімнаті зловмисник сказав, що матір порізала собі руки, а він зупиняв їй кров.

Докази, надані стороною обвинувачення, підтвердили вини вбивці.

Крім того, під час слідства правоохоронці зʼясували, що син часто підвищував голос на мати та здійснював стосовно неї психологічне насильство.

27 серпня 2024 року Октябрський районний суд м. Полтави виніс щодо фігуранта вирок. На рішення суду він очікував, перебуваючи під вартою.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 41-річного чоловіка в умисному вбивстві, повʼязаного з домашнім насильством (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді девʼяти років позбавлення волі.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Агентство Телевидения Новости