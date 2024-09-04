На Харківщині голову селищної ради підозрюють у розтраті майже 600 тис. грн бюджетних коштів

Голова однієї з селищних рад Лозівського району, починаючи з 2021 року, незаконно укладав договори з приватним підприємством-перевізником та за три роки перерахував йому з місцевого бюджету майже 600 тисяч гривень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Угоди стосувались компенсації фактично понесених збитків від перевезень окремих категорій громадян, що мають відповідні пільги, за рахунок коштів місцевого бюджету на встановлених міжміських автобусних маршрутах загального користування по території Лозівського району.

Правових підстав на укладання угод на компенсацію не було, оскільки строк дії договорів на здійснення перевезень громадян закінчився та незаконно пролонгувався.

Отже, голова селищної ради нелегально укладав додаткові договори на компенсацію від перевезень пасажирів пільгових категорій.

Таким чином, за три роки чиновник «віддав» на рахунок перевізника з місцевого бюджету майже 600 тисяч гривень.

Керівник Харківської обласної прокуратури повідомив про підозру голові однієї з селищних рад Лозівського району за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах та в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Агентство Телевидения Новости