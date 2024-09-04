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04.09.2024 19:54
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На Харківщині військовій торгував зброєю: мав в асортименті автомати, гранатомети, кулемет та гранати

На Харківщині військовій торгував зброєю: мав в асортименті автомати, гранатомети, кулемет та гранати

У Харківській області військовослужбовця підозрюють у придбанні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Про це повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

За даними слідства, військовий з Харківщини тричі збував вогнепальну зброю та бойові припаси. Правоохоронці задокументували продаж шести автоматів системи Калашникова, шести гранатометів, семи гранат та запалів до них, багнет-ножа та кулемета РПК.

За свій арсенал підозрюваний отримав 530 тис. грн.

Слідство триває. Проводиться ряд експертиз та тривають невідкладні слідчі дії.

На цей час фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення 605 600 гривень застави.

Агентство Телевидения Новости

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