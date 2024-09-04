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04.09.2024 18:18
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На Харківщині затримали бухгалтерку окупантів з Ізюмського району

На Харківщині затримали бухгалтерку окупантів з Ізюмського району

Під час часткового захоплення Харківщини 54-річна жителька Ізюмського району підозрювана пішла на співпрацю з ворогом та уклала трудовий договір з окупаційною адміністрацією.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Жінка обіймала посаду головного бухгалтера «Боровского тєріторіального центра соціального обслуживанія» тимчасової окупаційної військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області. 

Жінка сприяла розвитку діяльності незаконно створеного окупаційними силами органу влади на території Ізюмського району. Вона здійснювала діяльність на займаній посаді, не пов’язаною з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій. На посаді зловмисниця перебувала з червня по жовтень 2022 року.

4 вересня дізнавачі Ізюмського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури повідомили 54-річній місцевій мешканці про підозру у колабораційної діяльності.

Агентство Телевидения Новости

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