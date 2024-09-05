На Харківщині нацгвардійці ліквідували ворожу групу аеророзвідки

Нацгвардійці 5-ї Слобожанської бригади виявила на Харківському напрямку позицію російських загарбників, на якій базувалась аеророзвідка окупантів.

Про це повідомили в 5-й Слобожанській бригаді НГУ.

Було прийняте рішення щодо нанесення вогневого ураження по позиції ворога. Координати позиції були передані групі Vano ударних БпЛА 5-ї Слобожанської бригади НГУ, яка виконала наліт на позицію, на якій у цей час ворог працював з дронами. Позиція окупантів була знищена разом з обладнанням.

Як виявило подальше відеоспостереження аеророзвідки Слобожанських гвардійців, один загарбник знешкоджений, другий – важко поранений.

Агентство Телевидения Новости