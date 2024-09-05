На фронті загинув командир танкового взводу з Харківщини

На війні з рф загинув військовослужбовець ЗСУ Іван Майборода, житель міста Лозова Харківської області. Захиснику було 30 років.

Про це повідомили в Лозівській міській територіальній громаді

Іван Майборода – юрист за освітою, працював у поліції, захоплювався технікою та спортом.

«Завжди відвідував спортивні майданчики та клуби. Перебуваючи на військовій службі з 2018 року за контрактом, у 2021-2022 роках був чемпіоном 93 бригади «Холодний Яр» по забігах», – розповіли в громаді.

Командир 2 танкового взводу 2 танкової роти танкового батальйону однієї з військових частин, молодший лейтенант Іван Майборода загинув 24 серпня у населеному пункті Костянтинівка Краматорського району Донецької області.

У захисника залишилась дружина та батьки, які перебувають на окупованій території.

Агентство Телевидения Новости