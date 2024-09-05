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Цієї ночі над Україною було збито 60 «шахедів»

Цієї ночі над Україною було збито 60 «шахедів»

У ніч на 5 вересня 2024 року ворог атакував однією балістичною ракетою «Іскандер-М» з окупованого Криму та 78-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків – Курськ, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ).

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

В результаті протиповітряного бою збито 60 ударних БпЛА. Два безпілотники повернулись у росію, один – у білорусь. 15 – локаційно втрачені на території України (імовірно під впливом засобів РЕБ), інформація про руйнування чи потерпілих не надходила.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Запорізькій та Херсонській областях.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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