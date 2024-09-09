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У Харкові горіла 16-поверхівка на Салтівці
9 вересня о 21:37 у Харкові на Салтівському Шосе сталося загоряння в 16-поверховому житловому будинку. Із задимлених приміщень рятувальники евакуювали 10 мешканців.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
На місці працювали три оперативні пожежно-рятувальні відділення на автоцистернах та одна автодрабина. На час прибуття рятувальників горіли домашні речі в квартирі на 9 поверсі на загальній площі 10 кв. м.
Через сильне задимлення рятувальник евакуювати на свіже повітря 10 мешканців будинку.
Вогонь був локалізований о 22:03 та о 22:30 повністю ліквідований. Причина виникнення пожежі з’ясовується.