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У Харкові горіла 16-поверхівка на Салтівці

У Харкові горіла 16-поверхівка на Салтівці

9 вересня о 21:37 у Харкові на Салтівському Шосе сталося загоряння в 16-поверховому житловому будинку. Із задимлених приміщень рятувальники евакуювали 10 мешканців.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

На місці працювали три оперативні пожежно-рятувальні відділення на автоцистернах та одна автодрабина. На час прибуття рятувальників горіли домашні речі в квартирі на 9 поверсі на загальній площі 10 кв. м.

Через сильне задимлення рятувальник евакуювати на свіже повітря 10 мешканців будинку.

Вогонь був локалізований о 22:03 та о 22:30 повністю ліквідований. Причина виникнення пожежі з’ясовується.

Агентство Телевидения Новости

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