У Харкові поліція виявила чоловіка, який бив дітей та погрожував колишній дружині

Побив дітей та погрожував колишній дружині – поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Зловмисником виявився 42-річний мешканець Салтівського району.

6 вересня мобільна група сектору протидії домашньому насильству відділу превенції Харківського районного управління поліції № 2 виїхала за фактом повідомлення про вчинення домашнього насильства.

39-річна заявниця повідомила, що її колишній 42-річний чоловік під час сварки спричинив тілесні ушкодження їх спільним дітям 17 та 14 років.

Поліцейські надали домедичну допомогу дітям та викликали швидку. Медики доставили підлітків до медичного закладу.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 126-1 (домашнє насильство) Кримінального Кодексу України.

Санкція статті передбачає громадські роботи на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк, або позбавлення волі на строк до двох років.

Агентство Телевидения Новости