Харківського адвоката викрили на хабарі за переправлення «ухилянтів» через кордон

Правоохоронці Харківщини викрили адвоката, який організував схему незаконного переправлення ухилянтів через державний кордон.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

За детальну інструкцію з перетину кордону «клієнт» заплатив 7400 доларів США.

Викрили діючого адвоката Харкова в організації незаконного переправлення чоловіків через державний кордон співробітники Управління міграційної поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області у співпраці з відділом боротьби з транскордонною злочинністю головного оперативно-розшукового відділу 4 прикордонного загону та слідчими відділу поліції № 3 Харківського РУП № 3, за процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури.

Підозрюваний за 7400 доларів США пообіцяв місцевому мешканцю призовного віку організувати його незаконне переправлення через державний кордон.

В обумовлений час фігурант за місцем свого мешкання отримав від харків’янина гроші та надав детальні інструкції щодо подальших дій для незаконного перетину кордону.

6 вересня під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання адвоката були виявлені та вилучені отримані грошові кошти.Фігурант затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости