Ранкова ДТП у Харкові: жінка-пішоход після наїзду автівки померла у лікарні

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі пішохода у Харкові.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Водій автомобіля ВАЗ-2101 скоїв наїзд на жінку, яка переходила проїжджу частину по пішохідному переходу.

Повідомлення про аварію в районі перехрестя вулиці Борткевича та вулиці Шевченка надійшла до поліції 10 вересня о 7:17.Внаслідок ДТП 38-річна постраждала отримала множинні травми та померла у лікарні.

Слідчі розпочали досудове розслідування ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Агентство Телевидения Новости