У Харкові затримали жінку за організацію готування вбивства колишнього чоловіка

Не хотіла ділитися майном при розлученні – у Харкові поліцейські затримали жінку за організацію готування вбивства колишнього чоловіка.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Поліцейські зруйнували плани зловмисниці. Правоохоронці зімітували вбивство потерпілого та затримали замовницю.

Інформація про те, що 55-річна харків’янка хоче вбити свого колишнього чоловіка надійшла до правоохоронців від самого «кілера». Чоловік нещодавно звільнився з місць позбавлення волі та не мав наміру повертатися туди знову. Він повідомив, що через спільного знайомого до нього звернулася невідома жінка. Вона зав’язала з ним знайомство та розповіла, що нещодавно розлучилася з чоловіком.

За час шлюбу вона придбала багато нерухомості у Харкові без залучення коштів чоловіка. Але у зв’язку з тим, що майно було придбане у шлюбі, чоловік претендує на половину.

«Жінка запропонувала спочатку сильно побити її колишнього за 100 доларів США. Нібито через це він буде вимушений відмовитися від претензій на майно», – розповів начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов. – «Ми документували їхні зустрічі під час проведення негласних слідчих розшукових дій, проводили аудіо- та відеоконтроль. На наступні зустрічі жінка вже передала копію паспорта, власноруч написала адресу проживання її колишнього, а також запропонувала вбити його ножем».

За вбивство колишнього чоловіка підозрювана пообіцяла переоформити одну зі своїх квартир на виконавця злочину. Жінка ще декілька разів зустрічалася з так званим «вбивцею», обговорюючи деталі злочину. Повідомлення «давай познайомимося» було кодовою фразою про виконання замовлення.

Сергій Болвінов розказав, що поліцейські зв’язалися з потерпілим та повідомили йому, що на нього готується замах. Чоловік почав співпрацювати з правоохоронцями. Для імітації злочину були залучені фахівці та експерти. Були зроблені фото та відео зімітованого вбивства. І врешті-решт замовниця отримала очікуване кодове повідомлення від «кілера».

«Після цього слідчий зателефонував жінці й запросив до відділку поліції, повідомивши, що її чоловіка вбито. Вона спочатку не вірила, просила підтвердити, чи дійсно її чоловік помер. Їй слідчий показав фото, на якому вона впізнала свого чоловіка. Вона вдавала з себе жертву та обіцяла допомагати в розслідуванні цьому злочину, тому що раніше вона працювала слідчим прокуратури Алтайського краю рф і розслідувала таку категорію злочинів. Ми були здивовані її цинізмом», – розповів керівник слідчого управління поліції Харківщини.

Після цього зловмисницю запросили в інший кабінет, де слідчий повідомив їй про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (готування замовного вбивства з корисних мотивів) Кримінального кодексу України.

Жінку затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. До суду направлене клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За скоєння злочину підозрюваній загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости