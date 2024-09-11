На Харківщині 3 ОШБр атакувала російських піхотинців, танк та склад БК

Бійці Третьої штурмової виконали серію успішних ударів окупантах на Харківщині.

Про це повідомили в 3 ОШБр.

Ударними дронами атакували: особовий склад, російський танк, міномет, ворожу антену та двічі поцілили у склад БК.

«Противник маскує свою техніку й збройові засоби у зеленці. Але після дешифрування зображень з неба, усе це виявляють й знищують наші пілоти», – йдеться в повідомленні.

Нове відео з передової показали бійці PNK_GROUP з 2-го мехбату.

Агентство Телевидения Новости