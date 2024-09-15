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На Курщині загинув військовий з Харківської області

На Курщині загинув військовий з Харківської області

На війні з росією загинув житель Зміївської громади Харківської області Сергій Комаров,

Про це повідомили в Зміївській міській раді.

Молодший сержант Сергій Комаров служив стрільцем-помічником гранатометника, 2 аеромобільного відділення, 3 аеромобільного взводу, 1 аеромобільної роти аеромобільного батальйону однієї з військових частин. Військовослужбовець загинув 4 вересня поблизу н.п. Мала Локня Суджанського району Курської області.

Захисникові було 48 років.

Агентство Телевидения Новости

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