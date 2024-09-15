Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:05
Просмотров: 86

Кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Харкову зросла

Кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Харкову зросла

15 вересня, попередньо, КАБами окупанти обстріляли Немишлянський район Харкова. Одна з авіабомб влучила в багатоповерхівку. У квартирах зайнялася пожежа.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Травмовано 33 мешканці району, у тому числі троє дітей.

За даними Харківської ОВА, кількість постраждалих збільшилася вже до 35.

На місцях подій працюють поліцейські слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, криміналісти, рятувальники та медики. 

За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 