Кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Харкову зросла

15 вересня, попередньо, КАБами окупанти обстріляли Немишлянський район Харкова. Одна з авіабомб влучила в багатоповерхівку. У квартирах зайнялася пожежа.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Травмовано 33 мешканці району, у тому числі троє дітей.

За даними Харківської ОВА, кількість постраждалих збільшилася вже до 35.

На місцях подій працюють поліцейські слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, криміналісти, рятувальники та медики.

За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости