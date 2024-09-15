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Внаслідок авіаудару по багатоповерхівці у Харкові постраждала 41 людина

Внаслідок авіаудару по багатоповерхівці у Харкові постраждала 41 людина

Кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Харкову 15 вересня зросла 41 людини. Серед них четверо дітей, найменшій дитині – один рік.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Російська керована авіабомба влучила у 12-поверховий житловий будинок у Немишлянському районі.

Найбільших руйнувань, включаючи пошкодження перекриттів, зазнали два під’їзди. Вогонь охопив чотири верхні поверхи.

«Також постраждали щонайменше 12 сусідніх будинків. Наші фахівці вже почали забивати вікна в частині з них. Паралельно проводимо обстеження конструкцій і поквартирний обхід», – йдеться в повідомленні.

На місці працюють газовики, енергетики, волонтери та комунальні служби. Поруч із будинком, в який влучила авіабомба, діє штаб швидкого реагування. У ліцеї навпроти функціонує «пункт незламності», де постраждалі можуть отримати першу допомогу.

Агентство Телевидения Новости

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