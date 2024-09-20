На півтора року засудили чоловіка за співпрацю з окупантами на Харківщині

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Чугуївської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 33-річного чоловіка у колабораційній діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 1 рік 6 місяців з позбавленням права займати посади, повʼязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій в закладах освіти, строком на 10 років.

Прокурори довели, що під час окупації села Юрченкове Чугуївського району місцевий мешканець добровільно співпрацював з ворогом.

У населеному пункті окупанти «створили» заклад освіти «Государственная бюджетная организация «Юрченковская общеобразовательная школа І-ІІІ степеней» на базі українського КЗ «Юрченківський ліцей Вовчанської міської ради».

Чоловік добровільно погодився обійняти посаду «директора» школи при окупаційній владі.

Він зібрав списки вчителів, які були згодні поїхати на курси з «підвищення кваліфікації» до міста бєлгород рф.

Крім того, для впровадження у навчальному закладі російських стандартів освіти «директор» отримав від представника «відділу освіти» так званої «ВГА Волчанского района Харьковской области» методичні рекомендації в електронному вигляді щодо організації навчального процесу початкової та середньої освіти відповідно до російських вимог.

Також окупанти передали «освітянину» російські підручники для того, щоб діти вчились за освітніми стандартами рф, та план проведення батьківських зборів. За «сценарієм» в аудиторії мав бути плакат або банер з російською символікою. Також планувалось запустити для учнів та батьків «видеообращение министра просвещения рф».

Правоохоронці викрили колаборанта.

У судовому засіданні він визнав свою вину та щиро розкаявся.

Обвинувальний вирок винесено Чугуївським міським судом Харківської області.

Агентство Телевидения Новости