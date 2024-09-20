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Жителя Харківщини обвинувачують в сексуальному насильстві над 4-річною онукою колишньої дружини

Жителя Харківщини обвинувачують в сексуальному насильстві над 4-річною онукою колишньої дружини

У Чугуївському районі Харківської області у 2023 році 53-річний чоловік вчинив дії сексуального характеру стосовно 4-річної дівчинки. Встановлено, що чоловік тривалий час перебував у шлюбі з жінкою, у якої були дві доньки та онука.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Після розлучення чоловік залишився з дружиною у добрих та довірливих стосунках, тому періодично жінка залишала маленьку онучку своєму колишньому чоловіку. 

Перебуваючи вдома разом з дитиною, фігурант відволік увагу дівчинки на телефон, вчинивши в цей час дії сексуального характеру.

Ювенальні прокурори Чугуївської окружної прокуратури Харківської області направили до суду обвинувальний акт стосовно 53-річного чоловіка за фактом сексуального насильства, вчиненого щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 153 КК України).

Справу передано до суду. За сексуальне насильство зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Агентство Телевидения Новости

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