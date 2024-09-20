Експоліціянтку з Харківщини за співпрацю з окупантами засудили на 13 років тюрми

Під час тимчасової окупації частини Харківської області колишня співробітниця правоохоронних органів з Куп’янська підписала трудовий договір з окупантами та почала працювати в місцевому відділку поліції.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Спочатку колаборантка була інспектором по роботі з особовим складом, складала графіки чергувань, готувала та збирала анкети у нових потенційних працівників, а також патрулювала вулиці. Від керівництва «окупаційної міліції» вона отримала автомобіль «УАЗ Патріот».

Згодом фігурантка «пішла на підвищення» та почала служити вже на посаді «старшого оперуповноваженого групи карного розшуку окупаційного «пункту міліції» у селищі Шевченкове.

За роботу на загарбників вона встигла отримати 88 тисяч російських рублів, проте після наступу ЗСУ їй вдалося втекти разом з агресорами.

Рішенням суду її визнано винною у добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Орджонікідзевський районний суд Харкова засудив до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна, позбавленням спеціального звання та забороною обіймати посади в правоохоронних органах, колишню співробітницю правоохоронних органів з Куп’янського району Харківщини.

Агентство Телевидения Новости