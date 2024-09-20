На Харківщині жінка торгувала метадоном, який отримувала для лікування

Неодноразово судима жителька міста Лозова Харківської області заробляла на життя, збуваючи метадон. Жінка, починаючи з жовтня 2022 року, одночасно ставала на програму замісної терапії в декілька медичних закладах та незаконно отримувала в декілька разів більше передбачуваної норми таблеток.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Надалі жінка збувала наркотичний засіб іншим залежним особам. Вартість однієї дози становила близько 200 гривень.

Правоохоронці викрили жінку в січні цього року. Під час судового розгляду обвинувачена визнала вину.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винною 37-річну жінку за фактами заволодіння наркотичним засобом шляхом шахрайства, вчиненого повторно, та незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збуту наркотичних засобів (ч. ч. 1, 2 ст. 308, ч. 2 ст. 307 КК України).

Обвинуваченій призначено покарання у виді шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів строком на три роки, з конфіскацією майна.

Обвинувальний вирок виніс Лозівський міськрайонний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости