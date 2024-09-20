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На Харківщині жінка торгувала метадоном, який отримувала для лікування

На Харківщині жінка торгувала метадоном, який отримувала для лікування

Неодноразово судима жителька міста Лозова Харківської області заробляла на життя, збуваючи метадон. Жінка, починаючи з жовтня 2022 року, одночасно ставала на програму замісної терапії в декілька медичних закладах та незаконно отримувала в декілька разів більше передбачуваної норми таблеток.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Надалі жінка збувала наркотичний засіб іншим залежним особам. Вартість однієї дози становила близько 200 гривень.

Правоохоронці викрили жінку в січні цього року. Під час судового розгляду обвинувачена визнала вину.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винною 37-річну жінку за фактами заволодіння наркотичним засобом шляхом шахрайства, вчиненого повторно, та незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збуту наркотичних засобів (ч. ч. 1, 2 ст. 308, ч. 2 ст. 307 КК України).

Обвинуваченій призначено покарання у виді шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів строком на три роки, з конфіскацією майна.

Обвинувальний вирок виніс Лозівський міськрайонний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости

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