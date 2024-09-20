Зухвалий напад на пенсіонера на Харківщині: поліція затримала підозрюваного

На Харківщині працівники поліції затримали зловмисника, який пограбував літнього чоловіка. На залізничній станції порушник підійшов до 72-річного потерпілого та відібрав у нього з кишені цигарки та 700 гривень.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Подія сталася 19 вересня близько 10:30 поблизу залізничної станції «Гаврилівка» в Ізюмському районі. 37-річний зловмисник їхав у потязі «Харків-Слов’янськ». На зупинці він побачив 72-річного чоловіка, підійшов до нього, відібрав тютюн, який знаходився у сумці, а з кишені сорочки вихопив гроші.

Працівники відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області розшукали та затримали нападника. Він вже має не зняті та непогашені судимості за майнові злочини.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости