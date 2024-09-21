Окупанти тиснуть біля Куп’янська та намагалися штурмувати у районі Вовчанська

Оперативна інформація станом на 16:00 21.09.2024 щодо російського вторгнення.

На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 81, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку противник намагається штурмувати позиції наших підрозділів у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку російські окупанти п’ять разів атакували Сили оборони в районах Синьківки, Степової, Новоселівки, Лозової та Стельмахівки. Одне боєзіткнення ще триває. По Куп’янську та Ківшарівці ворожа авіація завдала ударів п’ятьма керованими авіаційними бомбами.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 14 атак на позиції українців поблизу населених пунктів Дружелюбівка, Чернещина, Невське, Торське, Новосадове та Терни. Тринадцять боїв завершилися, ще один – триває. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

Війська окупантів продовжують шукати слабкі місця в нашій обороні поблизу Виїмки на Сіверському напрямку. Одне боєзіткнення завершено без успіху для противника.

На Краматорському напрямку від початку доби підрозділи Сил оборони відбивали сім атак російських загарбників поблизу Калинівки, Майського та Андріївки. Три ворожі штурми ще продовжуються. Авіація окупантів завдала ударів КАБами та НАРАми по Часовому Яру, Іванівському, Предтечиному та Ступочках.

На Торецькому напрямку агресор вісім разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка та Неліпівка. Ворог активно застосовує авіацію. По Торецьку, Білій Горі, Олександро-Калиновому завдав ударів КАБами, а по Дружбі та Дачному бив некерованими авіаційними ракетами.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 12 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоторецька, Новогродівки, Селідового, Маринівки та Михайлівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 10 атак противника, два боєзіткнення – ще тривають.

Агентство Телевидения Новости