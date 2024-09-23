На Харківщині викрили директорку підприємства: ухилялась від сплати податків
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру директорці підприємства в умисному ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах (ч. 2 ст. 212 КК України)
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, директорка товариства з обмеженою відповідальністю, яка одночасно є і бухгалтером цього підприємства, організувала злочинну схему.
У березні 2021 року вона подала податкову декларацію з податку на додану вартість.
Фігурантка відобразила фейкову фінансово-господарську операцію з придбання товарів, яка не була зареєстрована продавцем в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Шляхом відображення цієї угоди директорка занизила суму прибутку підприємства у звітному періоді, який підлягає оподаткуванню з нарахуванням ПДВ.
Внаслідок неправомірних дій фігурантки до державного бюджету не надійшло майже 7 млн гривень, які вона була зобовʼязана сплатити.
Правоохоронці викрили директорку компанії.
Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області.