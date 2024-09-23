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На Харківщині викрили директорку підприємства: ухилялась від сплати податків

На Харківщині викрили директорку підприємства: ухилялась від сплати податків

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру директорці підприємства в умисному ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах (ч. 2 ст. 212 КК України)

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, директорка товариства з обмеженою відповідальністю, яка одночасно є і бухгалтером цього підприємства, організувала злочинну схему.

У березні 2021 року вона подала податкову декларацію з податку на додану вартість.

Фігурантка відобразила фейкову фінансово-господарську операцію з придбання товарів, яка не була зареєстрована продавцем в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Шляхом відображення цієї угоди директорка занизила суму прибутку підприємства у звітному періоді, який підлягає оподаткуванню з нарахуванням ПДВ.

Внаслідок неправомірних дій фігурантки до державного бюджету не надійшло майже 7 млн гривень, які вона була зобовʼязана сплатити.

Правоохоронці викрили директорку компанії.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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