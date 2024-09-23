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Вісім років тюрми отримав пропагандист з Харкова, який дискредитував українських військових

Вісім років тюрми отримав пропагандист з Харкова, який дискредитував українських військових

Служба безпеки України зібрала докази вини ворожого пропагандиста з Харкова, який вихваляв в інтернеті російську агресію проти України.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

СБУ встановила, що 59-річний мешканець Харкова розповсюджував у мережі Інтернет матеріали, де виправдовував збройну агресію рф проти України та визнавав її правомірною.

Для популяризації протиправних матеріалів інтернет-агітатор використовував власну сторінку у соціальній мережі «Фейсбук».

У своїх публікаціях прибічник ворога виправдовував злочини рф, поширював пропагандистські матеріали та глорифікував осіб, які здійснюють збройну агресію з боку рф.

У одному із відео, яке поширив чоловік, стверджувалось, що українці воюють з Богом, через це їм покарання у вигляді російських ракет. Також декілька публікацій дискредитували українських військовослужбовців, а сам зловмисник звинувачував їх у обстрілах житлових кварталів Харкова.

Окрім цього, зловмисник «розкрив» ворогу місця перебування військовослужбовців та техніки ЗСУ на території міста.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів чоловіка визнано винним за ч. 2 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань), ч. 2 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

Згідно з рішенням суду зловмиснику призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости

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