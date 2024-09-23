У Харкові водій пропонував патрульним хабар, аби уникнути штрафу за перевищення швидкості

Напередодні, близько 11:00, у Харкові на проспекті Аерокосмічному патрульні зупинили авто Hyundai, який рухався зі швидкістю 122 км/год, що перевищувало встановлені обмеження швидкості руху транспортних засобів більш як на 72 км/год.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Інспектори повідомили водію, що відносно нього будуть складені відповідні адміністративні матеріали, на що чоловік почав пропонувати патрульним 850 гривень за нескладання матеріалів. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди громадянин не реагував.

Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Патрульні склали на водія адміністративну постанову за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 50 км/год) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости