Викрито жительку Харківщини, яка працювала на загарбників в окупаційній адміністрації в Балаклії

На Харківщині під час окупації Балаклії збройними силами рф місцева жителька свідомо пішла на співпрацю з ворогом. У червні 2022 року колаборантка обійняла посаду «заступника начальника ТУ – начальника відділу ЖКГ» в окупаційній адміністрації.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Колаборантка забезпечувала ведення документообігу у відповідності до стандартів рф, приймала та опрацьовувала заяви від місцевих мешканців з приводу вирішення їхніх соціально-побутових питань, а також вела журнал відвідувачів адміністративної будівлі адміністрації.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 35-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Наразі підозрювана переховується від українських правоохоронців, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Агентство Телевидения Новости