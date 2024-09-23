Депутат Одарченко, якого було оголошено у розшук, попросив притулок у Румунії

Народний депутат Андрій Одарченко, який незаконно перетнув український кордон, подав в Румунії заяву про отримання притулку. САП внесла клопотання про стягнення застави за Одарченка у дохід держави та про зміну йому запобіжного заходу із застави на варту.

Про це повідомила прокурорка на засіданні ВАКС 23 вересня, пише Громадське.

Прокурорка зазначила, що Одарченко вже втретє не з’явився за викликом до суду. Здійснити його привід правоохоронці також не змогли — його не було вдома.

За даними слідства, поряд з місцем проживання депутата стояла його машина, там був його «неофіційний водій». Водій розповів, що за два дні до того Одарченко попросив висадити його у центрі Києва, віддав усі свої три телефони, попросив поставити їх на зарядку вдома, та сказав, що до Верховної Ради й назад добереться пішки. Відтоді водій його не бачив.

Судді передали документи з «близько 50 лікувальних закладів», що Одарченко до них не з’являвся – захист депутата стверджував, що той може перебувати десь у лікарні.

Апарат Верховної Ради відповів, що у службові відрядження Одарченка також не направляли. МЗС відповіло, що він не документувався дипломатичним паспортом. А прикордонники зазначили слідству, що офіційно він кордон не перетинав.

«За наявною в органа досудового розслідування інформацією, Одарченко перетнув державний кордон поза межами пункту пропуску з Румунією і після цього звернувся навіть до державних органів Румунії із заявою про отримання притулку у цій державі. Це нові обставини. Так, я вважаю, що можна казати, що він переховується від суду», – зазначили в прокуратурі.

Суддя зачитав наданий лист детектива, що Одарченко незаконно перетнув кордон у районі населеного пункту Красноїльськ Чернівецької області, перебуває у Румунії, звернувся із заявою про тимчасовий захист та отримав відповідний документ.

У зв’язку з цим прокурорка САП внесла клопотання про стягнення застави за Одарченка у дохід держави та про зміну йому запобіжного заходу із застави на варту.

Натомість захист Одарченка заявив, що його оголошення у розшук є «передчасним», бо ще не встановлено, що він не прийшов до суду без поважних причин. Адвокат також заявив, що немає ніяких підтверджень того, що Одарченко перебуває за кордоном.

Справа Одарченка: деталі

Наразі депутат Одарченко перебуває у міжнародному розшуку. Правоохоронці повідомили йому про підозру у спробі підкупити голову Державного агентства відновлення Мустафу-Масі Найєма.

За даними слідства, Одарченко пропонував Найєму хабар у криптовалюті Bitcoin, що в еквіваленті становить 50 тисяч доларів. В обмін депутат просив сприяння в отриманні коштів із фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури. Сам Найєм співпрацював зі слідством і був викривачем.

На суді Одарченко заперечував вину. Він визнав, що неодноразово зустрічався з Мустафою Найємом, але каже, що не пропонував йому хабаря. За його версією, слідство сфабрикувало записи прослуховування їхніх зустрічей.

22 листопада 2023 року Вищий антикорупційний суд відправив депутата на два місяці під варту. А втім, він міг вийти на волю під заставу у 15 мільйонів гривень.

У вересні цього року Одарченко не з’явився на судове засідання, у Верховній Раді його теж не було. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі припустили, що депутат покинув України через Закарпатську область. Раніше він здав закордонні паспорти.

Тож депутата оголосили в міжнародний розшук. Окрім того, суддя ініціював привід Одарченка.

Агентство Телевидения Новости