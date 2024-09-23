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У Харкові магазинний крадій напав з ножем на охоронця

У Харкові магазинний крадій напав з ножем на охоронця

Слідчі повідомили про підозру харків’янину у скоєнні розбійного нападу: зловмисник пошкодив двері та проник до магазину на одному з ринків міста. На місці злочину його застав охоронець. При спробі затримання порушник накинувся на нього з ножем.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Подія трапилась 20 вересня близько 14:00 на території торговельного майданчика у Київському районі.

«В ході патрулювання території ринку охоронець виявив відкриті ролети в одному з торговельних приміщень. За мить звідти вибіг невідомий та накинувся на охоронця з ножем. Але порушнику не вдалося втекти від пораненого чоловіка», – йдеться в повідомленні. 

Поліцейські Харківського районного управління поліції № 1 затримали 37-річного нападника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

При собі у чоловіка було 36 крадених окулярів, газовий балончик та розкладний ніж. Речові докази вилучено.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). Зловмисникові повідомили про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости

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