На Харківщині жінка обікрала двох дітей

20 серпня до Чугуївського районного управління поліції звернулися батьки двох хлопців із повідомленням про крадіжку гаджетів. Жінка заволоділа барсетками, в яких знаходилися мобільні телефони 11-річних хлопців. Вартість викрадених речей склала понад 6000 гривень.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Поліцейські встановили особу, яка скоїла злочин. Нею виявилася безробітна 43-річна мешканка Чкалівської територіальної громади. З’ясувалось, що неподалік місцевого ліцею жінка побачила дві барсетки, які залишили без нагляду хлопці. Вона скористалася можливістю та викрала сумки, в яких знаходились мобільні телефони.

Поліцейські розшукали вкрадені речі дітей та повернули їх власникам.

Слідчі Чугуївського РУП повідомили жінці про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости