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Житель Харкова підпалив автівку співмешканки після сварки

Житель Харкова підпалив автівку співмешканки після сварки

21 вересня у Харкові поліцейські отримали повідомлення про те, що співмешканець 42-річної харків’янки підпалив її автівку Hyundai.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Встановлено, що після сварки чоловік вийшов на вулицю, облив транспортний засіб жінки бензином та підпалив. Потерпіла викликала поліцію й ДСНС.

43-річного зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости

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