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Росіяни скинули на Харків та передмістя вісім авіабомб: дані прокуратури

Росіяни скинули на Харків та передмістя вісім авіабомб: дані прокуратури

Сьогодні, 24 вересня, близько 15:15 збройні сили рф вдарили по Харкову та передмістю. Ворог здійснив пуски восьми керованих авіаційних бомб з трьох літаків СУ-34 з населеного пункту Строітєль бєлгородської області рф.

Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

За даними прокуратури, дві бомби влучили по території Циркунівської територіальної громади. Ще шість влучань зафіксовано по Харкову, а саме у Шевченківському, Київському, Салтівському і Немишлянському районах.

Відомо про трьох загиблих цивільних та 18 постраждалих, які отримали різного ступеня тяжкості тілесні ушкодження.

Попередньо, війська рф застосували для ударів ФАБ з УМПК.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 КК України.

Агентство Телевидения Новости

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