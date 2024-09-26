Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу

Упродовж доби військові злочинці рф застосовували проти мирного населення Харківщини різні види озброєння. Під ударами військових рф також перебували населені пункти Ізюмського, Чугуївського, Харківського, Куп’янського районів.

Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

Харків: з-під завалів дев’ятиповерхівки знайшли тіло жінки, яку вважали зниклою безвісти. Таким чином кількість загиблих внаслідок російського обстрілу 24 вересня зросла до чотирьох осіб.

с. Білаші, 1:20: три удари з ЗРК С-400. Пошкоджено чотири багатоквартирні будинки та сільгосптехніка.

с. Васищево, 5:20: ракета Гром Є1. Пошкоджено будівлі приватного підприємства, два приватні автомобілі.

с. Кіндрашівка. 7:40: артобстріл. Пошкоджені приватні домоволодіння.

Куп’янськ. 14:00: артобстріл. Пошкоджено житловий будинок.

14:15: РСЗВ. Пошкоджено будівлю підприємства14:30: FPV-дрон. Пошкоджено дорожнє покриття.15:00: РСЗВ «Град». Пошкоджено чотири житлові будинки.17:50: FPV-дрон. Пошкоджено дорожнє покриття.17:50: тип боєприпасу встановлюється. Пошкоджено житловий будинок.

с. Приколотне. 25 вересня, 22:45: тип боєприпасу встановлюється. Пошкоджено приватне домоволодіння, господарча будівля.

с. Варварівка. 25 вересня, 15:00: артобстріл. Пошкоджено господарчу споруду.

с. Шийківка. 25 вересня, 16:40: РСЗВ. Пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Горіла трава на площі 20 кв. м.

с. Новоосинове. 26 вересня, 05:56: тип боєприпасу встановлюється. Згорів житловий будинок.

Евакуація. Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 25 вересня силами поліції з Куп’янського та Чугуївського районів евакуйовано 13 людей.

Агентство Телевидения Новости