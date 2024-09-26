Четверо людей постраждали внаслідок авіаудару по Харкову

26 вересня близько 16:40 збройні сили рф завдали авіаційного удару по Харкову. Авіабомба влучила між приватними будинками в Київському районі.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Пошкоджено щонайменше 10 будинків та авто.

З тілесними ушкодженнями до лікарні доставлено 50-річну жінку. Ще три людини зазнали гострої реакції на стрес.

За попередніми даними, атака по Харкову була завдана ФАБ-250 з УМПК.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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