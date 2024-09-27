Морив голодом та не давав води: ідентифіковано уродженця Херсона, який катував ветеранів АТО на Харківщині

Під час повномасштабного вторгнення рф 57-річний уродженець міста Херсон, який з 2014 року воював на боці так званих «д/лнр», став заступником командира окремого штурмового батальйону 101-ого стрілецького полку 1-ого армійського корпусу 8-ої армії південного військового округу збройних сил рф. Серед окупантів він відомий як «Угрюмий».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Фігурант брав безпосередню участь у захопленні селища Великий Бурлук Купʼянського району. У населеному пункті окупанти облаштували катівню у підвалі місцевого відділку поліції, де підозрюваний став «смотрящим».

Він знущався та катував незаконно затриманих ветеранів АТО та громадян з проукраїнською позицією, які відмовлялись працювати на окупаційну владу. Підозрюваний бив їх ногами, руками та зброєю по всьому тілу, погрожуючи вбити.

«Смотрящий» морив затриманих голодом, не давав питної води та постійно влаштовував «допросы», щоб позбавити людей сну», – йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 57-річному військовому російської армії у жорстокому поводженні з цивільним населенням, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).

Вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

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