СБУ викрила у Харкові пропагандиста: виправдовував збройну агресію рф проти України

Служба безпеки викрила у Харкові та притягла до кримінальної відповідальності ще одного пропагандиста ідей «руського миру».

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зловмисником виявився 57-річний мешканець Харкова, колишній член нині забороненої політичної партії «ОПЗЖ».

Використовуючи соціальні мережі та мобільні месенджери він популяризував заборонену комуністичну символіку колишнього срср, вихваляв тоталітарний режим радянського союзу та розповсюджував наративи сучасної кремлівської пропаганди про «нацистів».

За даними слідства, з 2018 року пропагандист регулярно публікував на власній сторінці у мережі «Фейсбук» зображення герба колишнього срср, державних нагород колишнього срср з комуністичною символікою, світлини «вождя срср» Йосипа Сталіна.

Крім цього, від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну зловмисник публікував дописи, де виправдовував удари російських збройних формувань по житловим будинкам та цивільній інфраструктурі Харкова. Він стверджував, що українські військові нібито створюють там вогневі позиції.

Для цього він використовував групу у «Viber», до якої були включені кілька десятків його знайомих.

У цій групі він поширював кремлівські наративи про «отряды нацистов», які нібито вбивають тих українців, хто проти війни з росіянами.

Правоохоронці блокували протиправну діяльність ворожого пропагандиста під час обшуку за місцем його мешкання. У нього вилучено комп’ютер та мобільний телефон із доказами вчинених злочинів.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів чоловіку повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 та ч. 2 ст. 436-1 (поширення комуністичної символіки комуністичного тоталітарного режиму, вчинені повторно);ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (поширення матеріалів, в яких міститься виправдування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчинені повторно).

За такі злочини йому загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости