Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:47
Просмотров: 65

Винуватцю ДТП на Харківщині повідомили про підозру

Винуватцю ДТП на Харківщині повідомили про підозру

6 вересня до Чугуївського РУП надійшло повідомлення, що на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський» поблизу селища Кам’яна Яруга трапилась дорожньо-транспортна пригода з потерпілим.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

70-річний кермувальник «ВАЗ» при перетині перехрестя не надав перевагу в русі автомобілю, який їхав головною дорогою та надалі допустив зіткнення з авто «ГАЗ» під керуванням 40-річного водія.

Внаслідок ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження, 65-річний пасажир «ВАЗ» отримав тяжкі тілесні ушкодження.

26 вересня за фактом ДТП слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 