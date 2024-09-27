Винуватцю ДТП на Харківщині повідомили про підозру

6 вересня до Чугуївського РУП надійшло повідомлення, що на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський» поблизу селища Кам’яна Яруга трапилась дорожньо-транспортна пригода з потерпілим.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

70-річний кермувальник «ВАЗ» при перетині перехрестя не надав перевагу в русі автомобілю, який їхав головною дорогою та надалі допустив зіткнення з авто «ГАЗ» під керуванням 40-річного водія.

Внаслідок ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження, 65-річний пасажир «ВАЗ» отримав тяжкі тілесні ушкодження.

26 вересня за фактом ДТП слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости